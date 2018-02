Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo vibra com campeões de futsal da Europa

Presidente da República destacou o capitão:“Ricardinho já era doentio, dizia sempre que desta vez é que era”

Por Pedro Neves de Sousa | 01:58

"Geniais!" Foi a última palavra do discurso e aquela que Marcelo Rebelo de Sousa utilizou para classificar os novos heróis nacionais.



O Presidente da República recebeu os campeões europeus de futsal no Palácio de Belém e confessou que sofreu do princípio ao fim, na final do Europeu, com a Espanha. A comitiva portuguesa ouviu cada palavra do líder da nação, que fez questão de identificar aqueles que considera serem os quatro pressupostos que estiveram na base do sucesso da Seleção: "União, humildade, rigor no trabalho e a capacidade de sonhar."



Marcelo Rebelo de Sousa destacou o porquê da capacidade de sonhar. "O Ricardinho era doentio. Estava sempre a dizer que desta é que era a vitória. Eu pensava... já contagiou o País e todos em Portugal." Para além do Presidente da República, foi Ricardinho quem mais se destacou na cerimónia. "Sou somente a cara deste grupo de trabalho. O futsal conseguiu tocar o céu. Começámos lá de baixo, hoje somos os senhores do futsal. Devem estar orgulhosos", observou o capitão da Seleção.



A dupla Ricardinho e Marcelo dividiu o protagonismo. O melhor jogador do Mundo passou o troféu de campeão europeu para as mãos do Presidente da República, que fez questão de o erguer para a foto de família.



A cerimónia terminou com Ricardinho a convidar Marcelo para tirar uma selfie com a Seleção. Um dia intenso para os novos heróis nacionais, que tiveram duas receções apoteóticas, primeiro no aeroporto e depois nos jardins à frente do Palácio de Belém, onde a Seleção fez questão de mostrar o troféu de campeão europeu aos muitos portugueses no local.



Os jogadores vão ser condecorados em março com o grau de comendador da Ordem do Mérito.



Euforia total no Aeroporto

A equipa portuguesa foi recebida em apoteose por centenas de adeptos, que cantaram o hino português. O Aeroporto Humberto Delgado foi pequeno para tanta euforia e muitos portugueses tiveram de aguardar no exterior para verem de perto os novos heróis nacionais, sob fortes medidas policiais. O avião que trouxe da Eslovénia a seleção portuguesa de futsal aterrou em Lisboa às 13h30. Depois foi a loucura total, assim que os campeões europeus apareceram no meio da multidão.