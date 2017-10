Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo felicita Cristiano Ronaldo por eleição como melhor jogador

Veja a reação de várias entidades à eleição do 'The Best'.

21:23

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje o internacional português Cristiano Ronaldo pela sua eleição como melhor jogador do ano 2017, galardão da FIFA que recebeu pela quinta vez.



"O Presidente da República saúda Cristiano Ronaldo pela eleição como melhor jogador do ano 2017, esta noite, em Londres, na Gala da FIFA", pode ler-se, em nota publicada na página de Belém na Internet.



Cristiano Ronaldo foi hoje eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado 'The Best', igualando o 'penta' do argentino Lionel Messi.



Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o jogador do Real Madrid venceu o prémio referente à época 2016/17, já que a votação estava o período compreendido entre 20 de novembro de 2016 e 02 de julho de 2017, no qual Ronaldo marcou 39 golos, em 40 jogos.



Além de Ronaldo, eram finalistas o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), eleito o melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, e o brasileiro Neymar, pelo qual o Paris Saint-Germain pagou ao 'Barça' 222 milhões de euros no último defeso.



A eleição do 'The Best', anunciada hoje numa cerimónia realizada em Londres, foi feita pelos selecionadores nacionais, os 'capitães' das seleções, jornalistas e público, que votaram entre 21 de agosto e 07 de setembro.



Proença diz que Ronaldo é "um dos maiores atletas de sempre"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse hoje à agência Lusa que a eleição de Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo pela quinta vez faz do internacional português "um dos maiores de sempre".



Felicitando o 'camisola 7' por "mais uma distinção", Pedro Proença vê em Ronaldo "um dos maiores atletas de sempre à escala mundial" e que a vitória no prémio 'The Best', atribuído pela FIFA, é "a prova inequívoca do talento" do atleta do Real Madrid e da seleção portuguesa.



Ronaldo é "verdadeiro embaixador de Portugal"

Cristiano Ronaldo, que hoje foi eleito pela quinta vez melhor jogador do mundo pela FIFA, é "verdadeiro embaixador de Portugal" e "exemplo de superação constante", para Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).



Evangelista, que esteve presente na gala da FIFA, em Londres, onde a escolha foi anunciada, considerou ainda que Cristiano Ronaldo "personifica o valor do futebol português".



"Na falta de novos adjetivos para descrever os êxitos da sua carreira desportiva, deixo um genuíno obrigado", refere ainda Evangelista, na mensagem enviada ao jogador.