Marco Ferreira no caso dos mails

Antigo árbitro internacional, que reside na Madeira, já tinha sido ouvido pela Polícia Judiciária.

Por Octávio Lopes | 01:30

Marco Ferreira foi chamado para prestar declarações na Comissão de Instrutores da Liga, no âmbito do caso dos mails do Benfica. O antigo juiz internacional, que reside na Madeira, já tinha sido ouvido pela PJ no processo dos mails do Benfica, em que foram feitas buscas na Luz e às casas de Luís Filipe Vieira, Pedro Guerra e Paulo Gonçalves.



"Os factos sob investigação respeitam à suspeita da atuação de responsáveis da Benfica SAD, que, em conluio com personalidades do mundo do futebol e da arbitragem, procuraram exercer pressão e influência junto de responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol nacional, tendo em vista influir na nomeação e classificação de árbitros nesse âmbito", diz o mandado de busca assinado pela juíza Margarida Gaspar, do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, apresentado a Luís Filipe Vieira, Pedro Guerra e Paulo Gonçalves, que foi revelado pela ‘Sábado’. Gonçalves, advogado e assessor jurídico da Benfica SAD, foi constituído arguido. O Benfica está a ser investigado por corrupção passiva e ativa.



Os árbitros no ativo visados nos mails (João Pinheiro, Nuno Almeida, Manuel Mota e Vasco Santos, entre outros) também foram chamados pela Comissão de Instrutores da Liga, no âmbito de um inquérito em que ainda não há arguidos.



Telefonemas de Pereira

Marco Ferreira já revelou que recebeu telefonemas de Vítor Pereira, antigo líder do Conselho de Arbitragem da FPF, antes de dirigir jogos do Benfica. O ex-árbitro, que decidiu acabar a carreira no final da época 2014/15, depois de ter sido despromovido à II categoria, não quis ontem prestar qualquer declaração ao Correio da Manhã.



Além de Marco Ferreira, o CM apurou que outros árbitros também foram contactados por Vítor Pereira antes das partidas com o Benfica e que a PJ já sabe quem são.