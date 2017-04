Canelas expulsa Marco Gonçalves da equipa depois da agressão

O Canelas 2010 diz ainda estar "totalmente solidário com o árbitro José Teixeira e seus familiares", desejando-lhe "uma rápida recuperação" e mostrando-se disponível "para qualquer coisa de que necessite".









"Esta condenável atitude foi um ato totalmente isolado que o nosso capitão, Fernando Madureira, tudo fez para evitar e saiu de imediato em defesa do árbitro e muito contribuiu para acalmar rapidamente os ânimos mais exaltados", refere o clube.O Canelas 2010 diz ainda estar "totalmente solidário com o árbitro José Teixeira e seus familiares", desejando-lhe "uma rápida recuperação" e mostrando-se disponível "para qualquer coisa de que necessite".

O Canelas 2010 anunciou hoje ter afastado o jogador Marco Gonçalves, que agrediu o árbitro do encontro com o Rio Tinto, da terceira jornada da fase de subida da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto."Face aos acontecimentos, o atleta Marco Gonçalves nunca mais vestirá a camisola do CF Canelas 2010", lê-se num comunicado assinado pelo presidente Bruno Canastro, publicado na página do Facebook do clube.O Canelas 2010 diz que "condena veementemente a atitude irrefletida do seu atleta Marco Gonçalves e não se revê neste tipo de comportamentos".