Marco Silva estreia-se com uma vitória no Hull City

Nos confrontos entre equipas da divisão de topo do futebol inglês, o Leicester venceu por 2-1 no estádio do Everton, graças a um 'bis' de Ahmed Musa, enquanto Sunderland e Burnley empataram 0-0 e adiaram a decisão do apuramento para um segundo confronto.



Horas antes, o Manchester United tinha goleado por 4-0 o 'secundário' Reading, num jogo em que o avançado Wayne Rooney marcou o primeiro golo e igualou o recorde de golos do clube treinado pelo português José Mourinho, que passou a dividir com Bobby Charlton, ambos com 249 remates certeiros.



O West Bromwich, da Primeira Liga, conheceu sorte idêntica, ao ser batido em casa pelo Derby County, da divisão secundária, por 2-1, mas o herói da ronda foi o Millwall, que alinha no terceiro escalão e se impôs na receção ao primodivisionário Bournemouth por 3-0.Nos confrontos entre equipas da divisão de topo do futebol inglês, o Leicester venceu por 2-1 no estádio do Everton, graças a um 'bis' de Ahmed Musa, enquanto Sunderland e Burnley empataram 0-0 e adiaram a decisão do apuramento para um segundo confronto.Horas antes, o Manchester United tinha goleado por 4-0 o 'secundário' Reading, num jogo em que o avançado Wayne Rooney marcou o primeiro golo e igualou o recorde de golos do clube treinado pelo português José Mourinho, que passou a dividir com Bobby Charlton, ambos com 249 remates certeiros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O treinador português Marco Silva estreou-se este sábado da melhor forma no comando técnico do Hull, ao impor-se por 2-0 na receção ao Swansea e qualificar-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra em futebol.O Hull, 'lanterna-vermelha' da Liga inglesa, apenas assegurou o triunfo na parte final do encontro que opunha os dois últimos classificados do campeonato, aos 78 minutos, por Abel Hernandez, e aos 90, por intermédio de Josh Tymon.Outro português em destaque na quarta eliminatória da prova foi o avançado Hélder Costa, autor do primeiro golo do 'secundário' Wolverhampton no reduto do primodivisionário Stoke, aos 29 minutos, tendo Matt Doherty fixado o 2-0 final, aos 80.