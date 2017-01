Marco Silva quer manter Hull City na Premier League

"Até ao momento os resultados não têm sido os melhores e temos de mudar isso. Vim com confiança e quero passar isso aos jogadores. Temos que melhorar algumas coisas na nossa organização e concentração. Os jogadores são inteligentes e sabem isto", afiançou, declarando: "Acredito que podemos ficar na Premier League".Paralelamente, Marco Silva desvalorizou a duração do contrato assinado com o Hull City (apenas seis meses), considerando que "o importante não é a duração do contrato, é que o Hull City encontre soluções para permanecer na Premier League", assumindo que poderá haver reforços."Vamos tentar encontrar soluções para melhorar a nossa equipa. Mas o mais importante para nós são os jogadores que estão comigo agora e que hoje treinaram comigo", comentou.Na entrevista, Marco Silva caracterizou-se como um treinador que, acima de tudo, gosta de ganhar."As minhas equipas têm de jogar bom futebol, mas se não ganharmos, os jogadores não têm confiança para jogar bom futebol. Nunca vi uma equipa que não tenha bons resultados jogar bem", justificou.Aos 39 anos, Marco Silva estava sem clube depois de ter rescindido com os gregos do Olympiacos.Após a carreira futebolística, Marco Silva assumiu o cargo de diretor desportivo do Estoril-Praia, tornando-se treinador principal em 2011/12, levando o clube 'canarinho' à I Liga e depois à Liga Europa.Em 2014/15, assumiu o comando técnico do Sporting, ao serviço do qual conquistou a Taça de Portugal e concluiu o campeonato no terceiro lugar. Apesar de ter contrato com os 'leões' até ao fim de junho de 2018, rumou aos gregos do Olympiacos, em 2015/16, conquistando o sexto título consecutivo do emblema do Pireu.