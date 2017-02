Marco Silva trava Mourinho

O internacional português, campeão europeu em 2016, cometeu a grande penalidade que deu origem ao quarto golo, depois de já ter ficado mal na 'fotografia' nos primeiros três.



Ao intervalo, a equipa de Pep Guardiola já vencia por 3-0, com golos do belga De Bruyne, aos 17 minutos, do espanhol David Silva, aos 21, e do brasileiro Gabriel Jesus, que se estreou a marcar pela sua nova equipa, aos 39.



Na segunda parte, Fonte derrubou Sterling na área e o marfinense Toure bateu o penálti para fechar a contagem, aos 67 minutos.



Apesar do pesado desaire, o West Ham segue no tranquilo 11.º posto, nove pontos acima dos lugares de despromoção.



No outro encontro da noite, Stoke City e Everton empataram a uma bola, com Peter Crouch a dar vantagem à formação da casa, aos sete minutos, somando o seu 100.º golo na Premier League. Um autogolo de Shawcross, aos 39, deixou tudo empatado.



Manchester United, de José Mourinho, falhou hoje a oportunidade de ficar mais perto dos lugares da frente da Liga inglesa de futebol com um inesperado 'nulo' perante o Hull City, de Marco Silva, na 23.ª jornada.Em Old Trafford, no terceiro duelo da temporada entre os dois técnicos portugueses, os 'red devils' não aproveitaram os deslizes de Arsenal (derrota por 2-1 com o Watford), Liverpool (empate 1-1 com Chelsea) e Tottenham (0-0 com o Sunderland) e mantiveram-se a quatro pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.Como esperado, o Manchester United teve as melhores oportunidades do encontro, mas nos minutos finais o sérvio Markovic (ex-Benfica e ex-Sporting) atirou a bola ao poste da baliza do espanhol De Gea, no lance mais sonante do Hull City. A formação liderada por Marco Silva continua em zona de descida, a quatro pontos da salvação.