Marcos Valente na mira das águias

Encarnados detêm 60% do passe do defesa português. Pode chegar ao clube da Luz por valor reduzido.

Por António M. Pereira | 09:20

Marcos Valente, defesa do V. Guimarães, pode chegar ao Benfica em janeiro, caso Lisandro López seja vendido no mercado de inverno, sabe o CM.



O argentino tem jogado pouco e está descontente com a sua situação no clube da Luz, pelo que procura um novo desafio. As águias estão na disposição de libertar Lisandro, tendo em mente a contratação de Marcos Valente. O português de 23 anos tem sido utilizado com regularidade na equipa vimaranense e é visto como um bom suplente de Luisão e Rúben Dias.



O negócio até pode ser vantajoso para oBenfica, uma vez que os encarnados detêm 60% do passe de Marcos Valente, pelo que podem conseguir o jogador por valor reduzido, sabe o CM.



O defesa do V. Guimarães já pertenceu aos quadros do Benfica. Jogou na equipa B entre 2013 e 2015. Nas camadas jovens passou pelo FC Porto, Padroense e concluiu a formação no Penafiel, chegando à equipa principal, antes de se juntar às águias. Foi emprestado ao Aves e continuou a carreira no Minho, onde tem dado nas vistas com os seus 1,96 m. É um defesa possante e forte no jogo aéreo.



Marcos Valente até teve um arranque de temporada tremido. Jogou na Supertaça frente ao Benfica, depois passou para o banco, fez jogos na equipa B e agora aproveitou da melhor forma a lesão de Pedro Henrique, fazendo dupla com Jubal no eixo da defesa.