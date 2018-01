Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega dá liderança aos dragões

Moussa Marega aproveitou uma oferta do médio Sulley para se isolar e inaugurar o marcador, logo aos 13 minutos.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto recuperou esta sexta-feira a liderança da Liga com um triunfo sobre o Tondela, por 1-0, num jogo em que ficou por assinalar uma grande penalidade a seu favor.



O empate do Sporting no Bonfim foi uma vitamina para o FC Porto, que está de volta ao topo com um jogo a menos. Sérgio Conceição voltou à fórmula de sucesso, com Brahimi no onze. E notou-se a diferença pela criatividade demonstrada pelo argelino. A jogar em casa, o dragão não brinca. Manda e assume o jogo. Herrera (2’) foi o primeiro a criar perigo com um remate rente ao poste da baliza de Cláudio Ramos.



O Tondela até parecia uma equipa bem estruturada e com uma lição bem estudada para dificultar a tarefa ao FC Porto. No entanto, toda a estratégia montada por Pepa caiu por terra, depois de o médio Sulley, numa reposição de bola, ter isolado Marega. O maliano agradeceu a oferta e fez o 1-0. Já é o melhor marcador dos dragões com 15 golos em 17 jogos.



Os tondelenses até reagiram bem. Organizados defensivamente, foram dominando alguns períodos do jogo, mas sem criar perigo para os dragões. Tinham posse de bola, mas não incomodavam José Sá.



O FC Porto conseguia ser mais perigoso, mas Cláudio Ramos foi adiando o segundo golo com um punhado de boas defesas.



Era ele que mantinha acesa a esperança do Tondela de pontuar. E quando não era ele, surgia Ricardo Costa a cortar em cima da linha de golo, como aconteceu no remate de Aboubakar (67’).



O dragão surgiu mais afoito na segunda parte, na qual emergiu Danilo como o motor da equipa, a recuperar bolas e lançar o ataque. Ficou uma grande penalidade por assinalar por mão de Osório (61’) na área.



Os dragões acabaram por chegar ao golo por Brahimi (74’), mas aí o vídeo-árbitro (Artur Soares Dias) anulou bem o lance ao detetar um fora de jogo a meio da jogada, num passe de Aboubakar para Marega.



O triunfo é justo e peca por escasso. O dragão está de volta à liderança, com mais um ponto do que o Sporting e tem menos meio jogo, com o Estoril.



LNEC: "Bancada sem danos"

O relatório preliminar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) à bancada do estádio do Estoril revela que a mesma "não apresenta danos estruturais e em momento algum esteve em causa a segurança dos espectadores". Uma situação que iliba os canarinhos e obriga o FC Porto a disputar os 45 minutos em falta do jogo.



O documento explica que não foram detetadas "até à data evidências de comportamento estrutural anómalo". "A zona interior da bancada norte é utilizada para acessos, instalações sanitárias, bares, arrumos e postos de socorro. É constituída por uma laje, betonada, diretamente sobre o aterro (laje térrea) e contra os pilares, sem ligação estrutural. Nessa laje, apoiam-se as paredes divisórias interiores (de alvenaria de blocos). Esta zona interior é, assim, uma construção independente da estrutura da bancada", pode ler-se no ponto 4.



O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, admite que ainda vai "estudar ao pormenor o relatório" e "tomará uma decisão na próxima semana".



O encontro Estoril-FC Porto (1-0), da 18ª jornada da Liga, foi interrompido ao intervalo no passado dia 15 de janeiro devido a problemas de segurança numa das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, que motivaram a sua evacuação e obrigaram centenas de adeptos dos azuis-e-brancos a descer para o relvado.



O FC Porto admitia recorrer ao ponto 1 do artigo 94 do Regulamento de Disciplina que prevê pena de derrota para o clube da casa, caso se prove que o recinto não esteja em condições, para somar os três pontos.