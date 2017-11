Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega de fora em fase crítica no FC Porto

Rutura muscular na coxa. Especialistas apontam ausência mínima de duas a três semanas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:13

O plantel do FC Porto é curto. O próprio treinador, Sérgio Conceição, já o lamentou e o tempo deu-lhe razão. As lesões estão agora a atingir o grupo azul e branco, principalmente no ataque. Moussa Marega sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, na vitória (3-1) de quarta-feira, frente ao RB Leipzig. Pode falhar jogos críticos na Liga e na Champions.



Segundo especialistas ouvidos pelo CM, e naturalmente sublinhando o facto de não serem conhecidas as especificidades da lesão do maliano, estima-se uma paragem mínima de duas a três semanas. Desde logo, é baixa para a receção de amanhã (20h30, Sport TV1), ao Belenenses, para o campeonato. Depois, há uma pausa para as seleções, que permitirá ganhar tempo na recuperação sem perdas de partidas.



O regresso à competição é no dia 17, entrando já na zona temporal em que a participação do avançado começa a ser possível, embora improvável, já que neste tipo de lesões a recuperação deve ser especialmente cuidada, face ao risco de recaída. Joga-se então para a Taça de Portugal, com o Portimonense.



De seguida, três encontros fora: Besiktas (dia 21, Champions), Desp. Aves (25, Liga) e Paços de Ferreira (29, Taça da Liga). Dependendo da resposta do jogador, tudo indica que Marega possa estar pronto para jogar no ‘clássico’ a 1 de dezembro, frente ao Benfica, no Dragão.



Soares continua longe do relvado - lesão no ligamento colateral interno do joelho direito - e Otávio - rotura muscular no adutor da coxa direita - também está no ‘estaleiro’.



PORMENORES

Galeno chamado

O avançado brasileiro Galeno, da equipa B portista, fez ontem parte do treino da equipa principal e deve ser opção para o encontro com o Belenenses. Já tem sido chamado por Sérgio Conceição.



Outras opções

Conceição referiu que pode vir a recorrer à B e aos sub-19 para o ataque. Além de Galeno, há Tony Djim, André Pereira e até Bueno - afastado por opção - está inscrito. Nos juniores, Junior Maleck é o destaque.



Emprestados

O jovem Rui Pedro fez a pré-época, mas não convenceu o treinador, sendo emprestado ao Boavista (6 jogos, 1 golo). Também Gonçalo Paciência está cedido ao Vit. Setúbal (4 golos em 12 jogos).