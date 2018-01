Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega disse "concentrei-me para fazer golo”

Descreve momento decisivo frente ao Tondela. Atingiu o objetivo pessoal dos 15 golos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:51

Moussa Marega voltou a ser decisivo pelo FC Porto ao marcar o único golo da vitória sobre o Tondela, na passada sexta-feira. Um erro de Sulley deixou o maliano em situação privilegiada para concretizar, mas o avançado dos dragões garante que nem tudo é tão fácil como parece.



"No momento em que intercetei a bola, fiquei sozinho em frente à baliza, mas foi preciso concentrar-me muito para fazer o golo. Só queria pôr a bola no fundo da baliza e felizmente consegui fazê-lo", referiu o jogador, que assume ter atingido uma meta pessoal.



"O objetivo dos 15 golos está cumprido, mas agora há novos objetivos. O principal é ganhar os três pontos a cada jogo e ser campeão. Esse é o maior", garantiu.



Sérgio Conceição - que atingiu 10 vitórias consecutivas - deu o dia de ontem de folga ao plantel e hoje será prioridade começar a recuperação física de alguns atletas, tendo em vista as meias-finais da Taça da Liga, na quarta-feira (20h45, RTP 1), frente ao Sporting, a exemplo de Aboubakar - foi substituído com aparente fadiga - e Danilo, que terminou o jogo queixoso do tornozelo esquerdo, após um toque de um adversário.



Paulinho para oficializar

Paulinho ainda jogou ontem pelo Portimonense frente ao Sp. Braga, mas vai rumar ao Dragão, numa transferência que deverá ser oficializada em breve e que tornará o médio de 23 anos no segundo reforço de inverno para o plantel de Sérgio Conceição.



Entretanto, o FC Porto confirmou uma aquisição, mas para a equipa B, no caso o médio-ofensivo Danúbio, brasileiro de 22 anos que chega do Grémio Anápolis.