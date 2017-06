Marega nas mãos de Sérgio Conceição

Caso também a estudar por Sérgio Conceição será o de Hernâni, que fez, igualmente, uma época muito positiva no V. Guimarães e tem, até ver, ordem para se apresentar.

Os emprestados cujos clubes não acionem as respetivas cláusulas de compra têm, naturalmente, ordem para se apresentar no FC Porto. Mas só alguns ficarão ao serviço de Sérgio Conceição, cuja chegada pode ter alterado o futuro de, por exemplo, Marega.O avançado maliano que estava cedido ao V. Guimarães era um dos ativos que os dragões planeavam colocar no mercado para fazer dinheiro - da China, chegaram, no inverno, e tal como onoticiou, abordagens a rondar os 10 milhões.Um dos clubes que estaria pronto a avançar, neste defeso, pelo jogador de 26 anos era o Nantes, sob recomendação de Sérgio Conceição, agora treinador do FC Porto. Embora em clubes e contextos diferentes, o técnico poderá, pelo menos, dar nova oportunidade a Marega de conquistar um lugar no plantel dos dragões. A não ser que surja uma proposta forte pelo jogador, que ainda continua a ter muito mercado em França. Moussa Marega, que tem contrato até 2020, marcou 14 golos na temporada que realizou ao serviço dos vitorianos.