Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega oferece liderança no Natal ao FC Porto

Dois golos do maliano, com assistências de Brahimi, resolveram assunto.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 19.12.17

Natal feliz no Dragão no que ao campeonato diz respeito. O FC Porto derrotou o Marítimo e vai terminar o ano na liderança da Liga, em igualdade pontual com o Sporting. A noite não foi sempre tranquila, mas acabou bem para os portistas, muito por culpa da dupla Brahimi-Marega e com uma prenda de Gamboa.



De um lado, José Sá e Brahimi de volta e Reyes firme no eixo da defesa. Do outro, três centrais e aposta no contragolpe. Dados lançados para a primeira parte. E que primeira parte!



Após dez minutos amorfos, um carrossel de emoções, com o FC Porto a sufocar o Marítimo com constantes deambulações e diagonais no ataque até ao golo, que, porém, chegou de bola parada. Mais uma assistência de Alex Telles e Reyes a cabecear para a primeira festa no Dragão.



Muitos pensariam que estava desbloqueado e potencialmente resolvido o encontro. Errado. Na primeira vez que foi à baliza, a equipa de Daniel Ramos marcou e com a ajuda, bem involuntária, de... Reyes. José Sá ainda evitou um remate, mas, no seguimento do lance, Fábio Pacheco contou com um desvio no corpo do mexicano para o empate.



O Marítimo voltava a fechar-se na defesa e a tentar enervar os dragões com demoras na reposição de bola. Gamboa deitou todo o plano por água abaixo. Viu dois amarelos no espaço de três minutos e deixou a equipa reduzida a dez elementos. Carregou o FC Porto e o 2-1 chegou com naturalidade: passe de Brahimi e Marega a disparar uma bomba para o fundo das redes, pouco antes do descanso.



Se a partida já se disputava quase sempre numa direção, assim continuou na segunda parte. Porém, faltava a tranquilidade total. Marega ameaçou, Danilo também esteve lá perto, mas o resultado só ficaria decidido à entrada para a reta final. O plano foi o mesmo do 2-1. Brahimi pegou na bola, viu Marega a acelerar e colocou-lhe a bola.



Novamente de pé esquerdo, o maliano encontrou entre as pernas de Charles o caminho para o golo. 3-1. Agora sim, noite feliz. Vitória e liderança no sapatinho do dragão. Agora, segue-se a Taça da Liga.



ANÁLISE

Ligação direta para o golo

Esteve no ponto a ligação entre Brahimi e Marega. Dois passes fantásticos do argelino para duas execuções letais do maliano. Nota para mais uma seta de Telles - assistência para o golo de cabeça de Reyes.



Gamboa à kamikaze

Na altura em que o Marítimo tentava aumentar os níveis de nervosismo no Dragão, Gamboa tem uma abordagem disparatada sobre Herrera e vê o segundo amarelo. Erro descomplicou a vida ao FC Porto.



Exibição regular

Da expulsão de Gamboa, só o primeiro cartão merece algum debate por eventual exagero. O segundo é inquestionável, numa entrada de sola que roça, por si só, o vermelho. De resto sempre bem auxiliado e a deixar jogar quando tinha de o fazer. Corona faz um carrinho na área do FC Porto sem falta.