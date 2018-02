Marido da mais bela atleta olímpica apanhado com doping no Curling

O casal Aleksander Krushelnitsky e Anastasia Bryzgalova começou por ser notícia por causa da beleza dela. Anastasia foi considerada como a mais bela atleta dos Jogos Olímpicos, pouco antes de entrar em competição com o marido , na modalidade de curling (aquele desporto em que os atletas parecem polir o gelo com se estivessem a encerar o chão).





Mas agora é Aleksander que é notícia, por motivos bem piores. É que o russo acusou positivo no consumo da substância proibida meldonium, o mesmo tipo de doping que tramou a tenista Maria Sharapova. A substância, que aumenta a capacidade do corpo de produzir energia e melhora o fluxo sanguíneo.



O casal, que competia sob bandeira neutra por a Rússia ter sido banida dos Jogos - precisamente por causa dos escândalos com Doping - e os dois podem perder a medalha de bronze conquistada em PyeongChang.

O atleta só será penalizado se se confirmar uma contraprova que será realizada no dia 19. O atleta diz acreditar que o caso resulta de uma ação mal intencionada de um colega de equipa, que acusa de lhe ter adulterado uma bebida ainda antes de ter saído da Rússia. O comité Olímpico Russo garante que todos os atletas foram testados e deram negativo antes de chegar à Coreia do Sul.



Mas arrisca-se a sair da Coreia do sul sem honra nem glória, apesar de levar para casa a mulher mais bonita do torneio.