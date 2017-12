Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marinhas FC celebra 50 anos num filme com Ronaldo

Craque do Real Madrid ganhou o primeiro troféu da carreira num torneio em Esposende.

Por Fátima Vilaça | 07:59

São 50 anos de história de um clube de futebol contados num documentário com pouco mais de duas horas. ‘Os sonhos não envelhecem’ é o DVD que mostra os melhores momentos do meio século de vida do Marinhas Futebol Clube e foi lançado no final deste ano para encerrar as comemorações do cinquentenário da associação desportiva de Esposende. Entre muitas ‘pérolas’ do documentário, encontramos Cristiano Ronaldo a segurar o primeiro troféu da sua carreira.



"O CR7 jogou o Torneio Internacional do Marinhas, em 1998, já ao serviço do Sporting, e foi o clube de Lisboa que venceu este torneio. Foi aqui, no campo do Marinhas que o melhor jogador do Mundo ergueu o seu primeiro troféu", relatou ao CM Joana Gramoso, a jovem jornalista de Esposende que investigou toda a história do clube para "dar corpo" a este documentário, que já é um verdadeiro sucesso.



A segunda edição do DVD foi recentemente colocada à venda e antecede um livro do cinquentenário, que deverá ser editado em breve. A obra escrita promete ser uma verdadeira "viagem de sonhos" e "uma oportunidade para reviver emoções, recordar pessoas e relembrar estórias", explica a autora.



Além da foto de CR7, que também já figura no Museu de Ronaldo, na Madeira, o filme mostra centenas de fotografias dos tempos áureos do clube. Recorda o primeiro presidente, a inauguração do primeiro campo de futebol e até quem foi a primeira "lavadeira de roupa" do clube. "É um conjunto de recordações com enorme significado para quem vive este amor ao clube da terra", resume Joana Gramoso, orgulhosa.