Mário Patrício não vai a votos no Sporting

A nota divulgada por Mário Patrício, antigo dirigente leonino, serve ainda para agradecer o apoio a todos aqueles que "se disponibilizaram para integrar e contribuir para um projeto de futuro".Na hora de sair da corrida à presidência, desejou que "o processo eleitoral decorra da melhor forma e possa ser esclarecedor o suficiente para que os sócios possam votar em consciência".

Mário Patrício desistiu de apresentar uma candidatura à presidência do Sporting, depois de não ter chegado a uma "plataforma de entendimento" com o outro candidato da oposição, Pedro Madeira Rodrigues.O engenheiro, de 47 anos, sai assim da corrida à liderança do clube, depois de uma reunião com Madeira Rodrigues, em que este se mostrou intransigente na sua posição de avançar. Mário Patrício justificou a sua desistência com o facto de não pretender "contribuir para uma ainda maior divisão entre os sócios do Sporting"."Entendo que o Sporting necessita urgentemente de paz institucional e de reunir ao seu redor todos os seus sócios e adeptos para torná-lo cada vez mais forte por forma a poder honrar a sua já longa, rica e bonita história", refere o comunicado que explica a decisão.