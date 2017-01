Marítimo 2-1 Sporting

33' - É GOLO DO MARÍTIMO! Marca Raúl Silva. Livre de Ghazaryan e o brasileiro surge livre de marcação para fazer o segundo dos insulares. Patrício ficou a meio caminho e quem aproveitou foi o central.Grande pontapé de Dyego Sousa vai à barra da baliza de Rui Patrício.Cruzamento de Schelotto sai muito longo para Bas Dost. Charles recolhe a bola com facilidade.Avançado holandês marca o 14.ª golo com a camisola do Sporting.Novo livre para o Sporting. Edgar Costa fez falta sobre Bruno César.Cabeceamento perigoso de Coates. Livre batido por Adrien e o central uruguaio a saltar mais alto do que a defesa insular. A bola passa perto da baliza de Charles.O guarda-redes insular está recuperado e recomeça a partida.Charles está caído no relvado e pede assistência.Livre de Bruno César com Charles a afastar com os punhos.Corte de Deyvison. O lateral antecipa-se a Bas Dost.Canto batido e a defesa do Marítimo a aliviar.Cruzamento da direita de Schelotto à procura de Bas Dost, mas Raúl corta pela linha de fundo. Canto para o Sporting.Schelotto cruza para a área e Charles afasta com os punhos.Livre direto do brasileiro para o fundo das redes de Rui Patrício.Livre para o Marítimo. Perigoso para a baliza do Sporting.Palhinha corre pela direita e é travado em falta sobre Éber Bessa.João Pinheiro retoma a partida na Madeira. Patrick está recuperado.Falta de Adrien sobre Patrick. Jogador do MarÍtimo está caído no relvado a ser assistido.-------Rui Patrício, Schelotto, Coates, Paulo Oliveira, Marvin Zeegelaar, João Palhinha, Gelson, Adrien, Bruno César, Bryan Ruiz e Bas Dost.Charles, Patrick, Maurício, Raul, Deyvison, Éber Bessa, Erdem Sem, Fransérgio, Edgar Costa, Dyego Sousa e Ghazaryan.-------O Sporting, a oito pontos do Benfica, procura regressar aos triunfos, na visita ao Marítimo, sexto posicionado e única equipa a ganhar às 'águias' esta época no campeonato.O Marítimo atravessa a melhor fase da temporada, com três vitórias consecutivas no campeonato, enquanto os 'leões' estão sobre 'brasas', uma vez que apenas venceram um dos últimos quatro encontros, período em que foram eliminados da Taça de Portugal e da Taça da Liga.As últimas visitas aos Barreiros foram felizes para o Sporting, que venceu os três últimos encontros para o campeonato e já não perde em casa do Marítimo desde 2011/12.O árbitro da partida é João Pinheiro.