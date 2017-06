Marítimo assegura que o plantel está "praticamente fechado"

Carlos Pereira admitiu que o momento é algo complicado para o clube e para os jogadores nas decisões a tomar e não quis revelar os reforços da equipa, até porque o "segredo é a alma do negócio", preferindo a cautela em vez de "contratar por contratar".No entanto, não escondeu o desejo que poder contar com o internacional português Danny, jogador formado no Marítimo e que terminou contrato com os russos do Zenit São Petersburgo, considerando a próxima semana como "decisiva" para o desfecho."Continua a ser um sonho e temos mantido diálogo. É uma decisão difícil que o Danny tem de tomar. Sei que há muita vontade do Danny e é também nossa vontade contar com ele para a próxima época", revelou.No sentido inverso, depois de Fransérgio, Raúl Silva e Dyego Sousa terem rumado ao Sporting de Braga, o presidente dos 'verde rubros' pretende evitar mais saídas, entre as quais o médio turco-belga Erdem Sen."Não é líquido que isso venha a acontecer e, se depender de nós, com certeza que não sairá. Já deixámos sair algumas mais valias e queríamos ficar com algumas que dão o suporte desportivo que precisamos e o Erdem é um deles", comentou.