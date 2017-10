Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marítimo com cinco baixas para a receção ao Benfica

Arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa.

30.09.17

O treinador do Marítimo promoveu este sábado duas saídas e três entradas nos convocados para a receção ao Benfica, no domingo, num jogo da oitava jornada da I Liga de futebol em que não vai poder contar com cinco jogadores.



Luís Martins, Ghazaryan e Coronas continuam a recuperar de lesão e o médio Erdem Sen foi poupado, embora tenha treinado sem limitações. A estas baixas junta-se ainda o internacional moçambicano Zainadine, que foi expulso na derrota em Guimarães.



Zainadine e Filipe Oliveira saíram das opções do técnico em relação à última jornada e, no sentido inverso, Dráusio, Ibson e Lundberg foram chamados.



O Marítimo, quarto classificado com 15 pontos, recebe o Benfica, terceiro com 16, no domingo, pelas 21:30, sob arbitragem de Jorge Sousa, da associação do Porto.