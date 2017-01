Marítimo impõe quarta derrota consecutiva ao Estoril

O Marítimo subiu este sábado provisoriamente ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o Estoril-Praia, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada.

O defesa brasileiro Raul Silva marcou o único golo da partida aos 36 minutos, dando o segundo triunfo consecutivo aos insulares, que não venciam fora desde o início de outubro e que, assim, subiram ao sétimo posto, com 23 pontos.

O Estoril-Praia sofreu a quarta derrota consecutiva no campeonato -- terceira desde a chegada do treinador espanhol Pedro Gómez Carmona -- e somou o quinto encontro sem triunfos na prova, ocupando o 14.º lugar, com 15 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

