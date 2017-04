Marítimo recupera de desvantagem de três golos e empata em Braga

O Marítimo recuperou este domingo de uma desvantagem de 3-0 para empatar a três golos em casa do Sporting de Braga, no jogo de encerramento da 27.º jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Baiano (12 minutos), Fede Cartabia (15) e Rui Fonte (25) colocaram os bracarenses em vantagem, mas os insulares chegariam ao empate, com golos de Keita (38) e de Erdem Sen (43 e 83).

Com este resultado, o Sporting de Braga mantém o quarto lugar, mas agora com os mesmos 47 pontos do Vitória de Guimarães, quinto, e mais seis do que o Marítimo, que é sexto.

