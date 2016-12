Markovic regressa aos convocados do Sporting para defrontar Varzim

O regresso do futebolista sérvio Lazar Markovic, ausente das últimas partidas devido a lesão, é o destaque da lista de convocados do Sporting, hoje divulgada, para o jogo com o Varzim, da segunda jornada da Taça da Liga.



Em relação ao último jogo, com o Belenenses, no Restelo, da 15ª jornada da I Liga, de realçar na lista de dezoito convocados as saídas do holandês Marvin Zeegelaar, por opção técnica, de João Pereira, cuja transferência para os turcos do Trabzonspor está a ser ultimada, e de Alan Ruiz, autorizado pelo clube a permanecer na Argentina até 01 de janeiro.



Fora das opções do treinador Jorge Jesus continuam o guarda-redes Rui Patrício, o central Rúben Semedo e o lateral direito italiana Ezequiel Schelotto, todos por lesão.









Lista dos 18 convocados:



Guarda-redes: Beto e Azbe Jug.



Defesas: Jefferson, Coates, Paulo Oliveira, Douglas e Esgaio.



Médios: Adrien, Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William, Elias, Gelson e Markovic.



Avançados: André, Bas Dost e Castaignos.



O Sporting recebe hoje em Alvalade o Varzim, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga, que é liderado pelo Sporting, com três pontos, os mesmos da equipa poveira, que é segundo classificado, e do Vitória de Setúbal, que é terceiro, mas tem mais um jogo, enquanto o Arouca é o 'lanterna vermelha', com zero pontos em dois jogos.

