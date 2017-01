Já é oficial: Markovic vai mesmo abandonar o Sporting, rumo ao Hull City.



A equipa portuguesa anunciou esta segunda-feira o acordo com o Liverpool, equipa com quem tinha um contrato de empréstimo pelo jogador sérvio.



Em comunicado, os Leões garantem a "revogação do contrato de empréstimo com efeitos imediatos", quase ao mesmo tempo que o Hull City anunciava a chegada do reforço.









Na sua passagem pelo Sporting, Markovic marcou dois golos em 14 jogos.



O sérvio regressa, assim, ao futebol inglês e será comandado pelo treinador português Marco Silva.Na sua passagem pelo Sporting, Markovic marcou dois golos em 14 jogos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito