Marselha insiste em Pizzi

O médio já garantiu por diversas vezes estar feliz na Luz, mas uma proposta milionária do Marselha – que está a fazer um forte investimento para regressar ao topo do futebol francês – pode convencê-lo em definitivo.Em janeiro deste ano, o médio português renovou com as águias até 2022, com uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.

Pizzi é mesmo uma prioridade do Marselha para a próxima temporada com os franceses disponíveis a chegar aos 30 milhões de euros para convencer o Benfica a vender o jogador de 27 anos, apurou o CM.A imprensa francesa de ontem anuncia mesmo que, nos próximos dias, Andoni Zubizarreta, diretor do Marselha, poderá deslocar-se a Lisboa para tentar convencer os dirigentes da equipa encarnada.Pizzi, atualmente ao serviço da Seleção na Taça das Confederações, não está à venda, mas se surgir uma proposta que agrade, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira não vai se opor a uma eventual saída daquele que foi considerado o melhor jogador da última Liga portuguesa. Os marselheses já terão apresentado uma proposta a rondar os 20 milhões, insuficiente, contudo, para as águias, que querem no mínimo 30.