Marta Soares nega ter ameaçado Madeira Rodrigues com ações judiciais

Marta Soares lembrou na missiva que lhe compete, enquanto presidente do órgão máximo dos associados, assegurar o "regular funcionamento da instituição em geral e das eleições em particular", o que, garante, irá fazer "com total isenção e respeito pelos sócios, pela democracia e pelos superiores interesses do clube".



"As acusações feitas por vossa excelência, a corresponderem à verdade, significam a prática de um crime que não pode deixar de ser punido. Nesse sentido, e a bem do apuramento da verdade, é seu dever proceder à denúncia imediata daquilo de que teve conhecimento. Se o não fizer, e se se ficar apenas pelas insinuações sem provas, estará vossa excelência a incorrer também na eventual prática de um crime de calúnia e difamação, que em nada contribui para a elevação e a dignificação deste ato eleitoral e do Sporting", afirmou.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do Sporting, Jaime Marta Soares, negou esta sexta-feira, através de um esclarecimento público, que tenha ameaçado o candidato à presidência do clube Pedro Madeira Rodrigues com qualquer processo ou ação judicial.Este esclarecimento surge na sequência de declarações de Pedro Madeira Rodrigues, nas quais afirmou ter sido ameaçado por Marta Soares com ações judiciais.A comprovar a sua posição, o presidente da Mesa da AG dos leões reproduziu o conteúdo da carta que enviou ao candidato a 13 de janeiro de 2017.