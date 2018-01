Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Más condições atmosféricas anulam 12.ª etapa do Dakar para motos e quads

Único português em prova, Fausto Mota (Tesla-Tamega Rally), segue na 44.ª posição da geral, a quase 13 horas do líder.

10:15

A organização do rali Dakar decidiu anular a 12.ª etapa da prova para motos e quads, que deveria disputar-se esta quinta-feira entre Chilecito e San Juan, devido às más condições atmosféricas.



"As más condições atmosféricas previstas para a região de Fiambala para amanhã [quinta-feira, 18 de janeiro] não permitirão o voo dos helicópteros que monitorizam a segurança das motos e dos quads", informou a organização da prova todo-o-terreno.



A etapa mantém-se para camiões e automóveis.



O austríaco Matthias Walkner (KTM) lidera a classificação geral das motos, com mais de meia hora de vantagem sobre o argentino Kevin Benevides (Honda), que é segundo.



O único português em prova, Fausto Mota (Tesla-Tamega Rally), segue na 44.ª posição da geral, a quase 13 horas do líder.