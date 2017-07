Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seferovic veio para o Benfica para marcar

Suíço marcou os dois golos do triunfo das águias sobre o Bétis.

Por Mário Figueiredo | 02:32

O Benfica regressou às vitória esta quinta-feira e ganhou a Algarve Cup com um triunfo sobre o Bétis, por 2-1, numa partida onde o reforço Haris Seferovic mostrou credenciais de matador.



Foi um Benfica seguro aquele que subiu ao relvado sob a batuta de Luisão, que regressou à titularidade após lesão. E foi só preciso esperar 15 minutos para que o suíço Seferovic brilhasse. Jonas, a evidenciar alta rotação para o início da época, fez um passe a rasgar e isolou o novo reforço. Depois, o avançado fez o resto. Uma obra de arte com um chapéu a Adán.



As águias aceleraram, em boa parte devido a Rafa e Jonas, e Seferovic ainda falhou uma boa ocasião de golo. Os espanhóis reagiram e reduziram por Sérgio León, após assistência de Joaquín.



A defesa e Júlio César ficaram mal.



Na etapa complementar, as águias entraram fortes e marcaram, por Seferovic após passe de Rafa. As substituições descaracterizaram a equipa e o Bétis cresceu. Fábian rematou ao poste. Filipe Augusto respondeu à trave, num livre. Seferovic revelou que vai ser uma boa dor de cabeça para Rui Vitória.



Matador

Seferovic tem pé quente. Soma o terceiro golo na pré-época. Não se limita a marcar... marca com classe. O primeiro golo foi uma obra de arte. Mitroglou e Jiménez que se cuidem.



Vídeo-árbitro na pré-época

O Benfica-Bétis foi um dos quatro jogos de pré-época em que a Federação Portuguesa de Futebol introduziu o vídeo-árbitro, que entra em vigor na época que se aproxima. Os testes continuarão no sábado, no Sporting-Mónaco e no Benfica-Hull City, e no domingo, no V. Guimarães-FC Porto.