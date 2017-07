Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matheus e Geraldes provocam Jesus

Técnico não gostou de ver os jogadores no banco a ler um livro de Saramago e a falar ao telemóvel.

Por Mário Figueiredo | 10:32

Jorge Jesus ficou irritado com o episódio ocorrido antes do início do jogo com o Valência em que Francisco Geraldes aparece a ler o livro ‘Ensaio Sobre a Cegueira’ (José Saramago) e Matheus Pereira ao telemóvel, apurou o CM.



O técnico do Sporting teve uma longa palestra com a equipa antes do treino de ontem e estendeu a conversa por mais alguns minutos com o médio português, o extremo brasileiro e o escocês Ryan Gauld. Não foi possível ouvir a troca de palavras, certo é que o rosto dos jogadores mostrava grande desalento, após a conversa.



O técnico não terá gostado que Francisco Geraldes tenha levado um livro para o habitual reconhecimento do relvado antes do jogo. Desde que foi resgatado ao Moreirense, em janeiro, o técnico nunca apostou no médio de 22 anos (jogou apenas 54 minutos).



Nesta pré-época também tem sido pouco utilizado. Francisco Geraldes é um confesso fã de literatura, apurou o CM. O atleta, formado nos leões, tem também práticas pouco comuns a futebolistas. Após os jogos em Alvalade vai para casa de Metro.



Também Matheus Pereira parece estar sob a mira de Jesus. O extremo escreveu uma mensagem nas redes sociais que não terá agradado ao treinador. "Sei que nem tudo são flores, mas porquê tantos espinhos?".