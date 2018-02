Matheus Pereira levado de ambulância do estádio do Chaves

Jogador emprestado pelo Sporting chocou de cabeça com um adversário.

18:38

Matheus Pereira, jogador do Sporting emprestado ao Chaves, foi retirado este domingo de ambulância do relvado do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, depois de um violento choque de cabeça com Mano, jogador do Estoril.





O jogador, que minutos antes tinha marcado o 2-0 para os da casa, caiu inanimado no relvado, causando grande consternação entre os colegas



Matheus, de 21 anos, foi assistido em campo e saiu da ambulância para o hospital.