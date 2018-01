Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mathieu põe leão na liderança

Sporting vence o V. Guimarães. Tem mais um ponto do que o FC Porto e mais 3 do que o Benfica.

Um golo do experiente Mathieu permitiu ontem ao Sporting ganhar ao V. Guimarães e ascender ao primeiro lugar da Liga, com mais um ponto do que o FC Porto (tem menos um jogo) e mais três do que o Benfica.



O Sporting não podia falhar, depois dos empates do FC Porto e do Benfica. Ganhou, mas não foi fácil. O V. Guimarães jogou para pontuar e lutou por isso, apresentando-se bem organizado defensivamente.



A pressa de chegar ao golo foi toldando o futebol leonino. Acelerou processos. Os laterais demoraram a subir pelos seus flancos e isso condicionou os centros para a área, onde Bas Dost demorava a aparecer.



Na segunda parte, o Sporting surgiu mais afoito. Jesus fez entrar Montero e acabou por ser obrigado a tirar Bas Dost, com queixas na grelha costal. Entrou Doumbia. E foi o costa-marfinense que dispôs de uma ocasião soberana. Mas, isolado, permitiu a defesa de Douglas. O leão cresceu e os vimaranenses encolheram-se.



O recém-entrado Bruno César ainda rematou ao poste (73’). Acuña, com um remate de primeira, obriga Douglas à defesa da noite. Adivinhava-se o golo do Sporting, mas o protagonista foi inesperado. William solicitou Acuña, que foi à linha e cruzou tenso para o remate de primeira do veterano Mathieu, de 34 anos, que somou o seu segundo golo na Liga.



Análise do Jogo



Positivo: Garra de Mathieu

Os grandes jogadores veem-se nos momentos difíceis. Mathieu, de 34 anos, sentiu que a equipa precisava de poder de fogo na parte final do jogo. Subiu e assumiu essa responsabilidade de marcar um golo à ponta de lança, garantindo a liderança.



Negativo: Primeira parte leonina

Foi um Sporting demasiado macio na primeira parte. Precisava de ganhar a partida para aproveitar o desaire dos rivais, mas notou-se uma falta gritante de soluções. Nervosos, alguns jogadores acusaram a pressão. Melhoraram na segunda parte.



Arbitragem: Sem casos e VAR

Uma arbitragem tranquila. Sem casos e sem intervenção do vídeo-árbitro. Luís Godinho cometeu um ou outro erro, sem influência no resultado, na decisão de um canto ou uma falta a meio-campo. Segurança no capítulo disciplinar.



Análise dos jogadores



Acuña - Em noite de pouca inspiração geral, foi quem mais tentou fazer a diferença. E fez. Um remate fabuloso aos 83’, mesmo antes de centrar para Mathieu marcar o golo.

Rui Patrício – Excelente defesa aos 14’. Segurou o perigo aos 24, 52 e 87 minutos.

Ristovski – Sofreu com os extremos vitorianos e tentou cruzamentos, embora muitas vezes sem grande nexo.

Coates – Perdeu vários duelos com Tallo, mas nada que comprometesse a equipa.

Mathieu – Certeiro na sua função, o experiente francês foi ao ataque ensinar os avançados. Remate de primeira e de topo, a centro de Acuña.

Fábio Coentrão – Raça de leão. Se na defesa suou para segurar Raphinha, à frente foi quem mais lutou e criou. Deu lance de golo a Bruno César.

William – Trabalhou a jogada de maior perigo além do golo, porém a quantidade de passes que falhou esteve acima do que lhe é reconhecido.

Battaglia – Desinspirado, não conseguiu fazer a diferença e acabou por ser substituído sem lances de relevo.

Bruno Fernandes – Uma arrancada aos 90+3’ não fez esquecer o desacerto durante grande parte do encontro, quer no passe, quer a rematar.

Rúben Ribeiro – Totalmente perdido na floresta branca de vitorianos. Ainda tentou cair no flanco direito, mas o resultado foi o mesmo.

Bas Dost – Muito sozinho, não conseguiu responder às - fracas - solicitações aéreas dos colegas. Saiu lesionado.

Fredy Montero – Engolido pelos centrais do Vitória.

Doumbia – Muito lutador, falhou lance de golo aos 58’.

Bruno César – Irrequieto, ainda atirou ao poste.