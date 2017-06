Mathieu reforça defesa do Sporting

Os leões também tinham referenciado o uruguaio Gastón Silva, que alinha no Granada, de Espanha.



Com o empréstimo de Coentrão, os leões fecham as mudanças na defesa, um dos setores que foi considerado responsável pela má campanha da equipa na época passada.



Bruno de Carvalho estava mais inclinado para a contratação do brasileiro Dória (Marselha), mas só estava disposto a pagar 5,5 milhões de euros. A formação francesa mostrou-se intransigente no pedido de oito milhões.

Jérémy Mathieu vai ser defesa-central do Sporting, chegando a Alvalade a custo zero depois de ser dispensado do Barcelona, apurou oA chegada do internacional francês, de 33 anos, satisfaz um dos pedidos de Jorge Jesus e, apesar de avanços e recuos nas negociações, Bruno de Carvalho chegou a acordo com o jogador, que deverá assinar um contrato válido por duas temporadas e ficando com um vencimento a rondar os dois milhões de euros líquidos por ano.sabe que o presidente leonino se mostrou renitente em contratar Mathieu por considerar tratar-se de um jogador com uma idade elevada e que impossibilitaria qualquer retorno numa futura venda.