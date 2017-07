Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mattheus Oliveira: O embalo famoso

Bebeto celebrou um golo no Mundial de 1994 em homenagem ao filho recém-nascido

Por Mário Morgado Ribeiro | 11:01

Ser filho de um craque de futebol nunca é fácil. De leão ao peito, o médio Mattheus Oliveira procura afirmar-se no Sporting , carregando o peso de ser filho de Bebeto, antiga glória do futebol brasileiro e campeão do Mundo pelo Brasil em 1994, nos Estados Unidos.



Mal o agora jogador do clube de Alvalade tinha nascido, já o pai o dava a conhecer ao Mundo, precisamente no Mundial ganho pela seleção canarinha. Quartos de final da prova a 9 de julho de 1994 e o Brasil, que contava com estrelas como Dunga e Romário, defrontava a Holanda de Rijkaard e Koeman. Aos 63 minutos, os canarinhos venciam por 1-0. Bebeto isola- -se e na cara do guarda-redes Ed de Goey remata para o segundo do Brasil, que viria a vencer o encontro por 3-2. Mas o grande momento de magia não está no golo, mas sim na celebração do número sete brasileiro. Saiu em direção à bandeirola de canto a ‘embalar o neném’. Este embalo era dirigido ao seu terceiro filho, recém-nascido há dois dias. Um gesto que desde então se tornou comum nos festejos.



"Foi espontâneo, uma homenagem para o Mattheus. Não tínhamos noção de que ele se viria a tornar num jogador de futebol. Agora há mulheres grávidas que me pedem para fazer o ‘embalo’. Onde que quer vá, ligam-me a esse gesto", disse Bebeto ao Correio Sport.