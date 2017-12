Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médio Rakip cumprirá fase de testes na Luz

Sueco vai tentar convencer vitória numa espécie de pré-época.

Por João Pedro Óca | 08:37

O Benfica está perto de anunciar como reforço o médio Erdal Rakip, e, nesse sentido, a equipa técnica dos encarnados já estipulou um plano para aplicar ao jogador, apurou o Correio da Manhã.



Na Luz, o jovem de 21 anos irá atravessar uma fase de testes, como se de uma pré-época se tratasse, para tentar convencer o treinador Rui Vitória. Será em função do desempenho que o médio tiver durante as próximas semanas que o técnico decidirá se o jogador poderá ser útil à equipa já esta época ou se deverá rodar noutro clube.



O jogador está muito bem referenciado na Luz, mas tem jogado num campeonato menos competitivo do que o português, como é o caso do sueco, e também por isso irá ser seguido com especial atenção pela equipa técnica.



Rakip chegará ao Benfica a custo zero, uma vez que termina contrato no final deste ano, e assume-se como uma ótima oportunidade de negócio para o clube da Luz. Ainda assim, reforços de peso só deverão chegar em função do resultado do dérbi com o Sporting.