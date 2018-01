Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meias finais da Taça da Liga em Futsal na CMTV

Este sábado, Sporting, Fundão, Benfica e Sporting de Braga disputam lugar na final.

A CMTV transmite este sábado, em direto e em exclusivo, os dois encontros referentes às meias-finais da Taça da Liga de futsal, em Sines: Fundão-Sporting (14h30) e Benfica-Sporting de Braga (17h00).



Em antevisão ao jogo, João Matos, capitão dos leões elogiou o adversário e falou num Fundão "irreverente", prevendo um jogo "intenso e tático".



Do lado dos encarnados, Bruno Coelho confessou a alta expetativa da equipa no duelo com os minhotos: "É a primeira vez que chegamos à meia-final mas acreditamos que, com o nosso trabalho, conseguiremos avançar."



A final da taça decorre no domingo (15h00), no Pavilhão Multiusos de Sines, também com transmissão na CMTV.