Melhor leão ataca o dérbi

Numa partida muito disputada no meio-campo, com muitas faltas – algumas muito duras –, os leões conseguiram impor o seu jogo. E até foi com naturalidade que chegaram à vantagem por Gelson Martins, após cruzamento de Bruno César. Culpas para a defesa sadina.O V. Setúbal reagiu, mas a verdade é que nunca incomodou Rui Patrício.Na etapa complementar, o golo de cabeça de William acabou com as pretensões da equipa de José Couceiro. O futebol fluido dos leões traduziu-se ainda em mais um golo. Foi o terceiro mas o mais festejado, pois foi obtido por Bas Dost. O holandês reassumiu a liderança da Bota de Ouro, com 28 golos. Jesus aproveitou então para poupar Gelson Martins para o dérbi e dar alguns minutos a Ricardo Esgaio, que deverá substituir o castigado Zeegelaar no jogo com o Benfica, dentro de uma semana.