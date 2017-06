Mendy é hipótese via PSG

Certo é que os dragões têm o fair-play financeiro da UEFA para cumprir, o que limita as contratações. No entanto, têm o lateral-esquerdo Miguel Layún no mercado.



O ‘L’Equipe’ refere ainda que o objetivo da contratação de Mendy visava o empréstimo imediato ao FC Porto, como forma de fazer evoluir o jogador num ambiente competitivo e que disputa a Liga dos Campeões.Certo é que os dragões têm o fair-play financeiro da UEFA para cumprir, o que limita as contratações. No entanto, têm o lateral-esquerdo Miguel Layún no mercado.

O defesa-esquerdo Ferland Mendy (Le Havre) tem sido apontado em França como reforço do FC Porto, clube que beneficiaria de um empréstimo do Paris Saint-Germain.Segundo o jornal francês ‘L’Équipe’, o jovem de 22 anos vai ser contratado pelo PSG que depois vai emprestar o atleta ao FC Porto. É certo que os franceses querem reforçar a lateral-esquerda, mas o principal alvo é o internacional português Raphael Guerreiro (Borussia de Dortmund) e terão mesmo avançado com uma proposta de 35 milhões de euros.Antero Henrique, atual diretor desportivo do PSG e antigo dirigente do FC Porto, é apontado como o responsável para este negócio. Ninguém tem dúvidas quanto ao talento de Ferland Mendy que até já foi apontado neste defeso ao Lyon e a vários clubes ingleses.