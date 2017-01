Menino luso-descendente que confortou francês no Euro nomeado para prémio

A equipa de sub-12 do FC Barcelona, que confortou uma seleção de miúdos japoneses após uma derrota, e o tenista Jack Sock, que pediu a revisão de uma bola que tinha sido dado a seu favor e que acabou por resultar na sua derrota, fecham o lote de candidatos.



Os prémios Laureus são atribuídos desde o ano 2000, tendo Lisboa acolhido a organização das edições de 2004 e 2005. A cerimónia deste ano realiza-se no dia 14 de fevereiro, no principado do Mónaco.



Mathis Devillier, o menino luso-descendente que confortou um adepto francês após a final do Euro2016, que Portugal venceu, é um dos candidatos a Momento do Ano no Desporto dos Prémios Laureus, anunciou esta sexta-feira a organização.Num momento apanhado pelas câmaras de televisão numa praça em Paris e que se tornou viral nas redes sociais, Devillier, vestido com camisola da seleção lusa, abraçou um adepto gaulês que chorava após a derrota dos 'bleus' no prolongamento (1-0), numa altura em que os portugueses festejam a primeira conquista de sempre da sua equipa.O menino luso-descendente, que com esse gesto ganhou também na altura algum destaque nos media, é um dos seis nomeados para o Momento do Ano no Desporto, prémio que foi criado para a edição 2017 dos Laureus.