Mercado alarma os três grandes

A necessidade de vender, para equilibrar as contas, já foi assumida pelos presidentes dos grandes, sobretudo pela SAD do FC Porto. Do plantel do treinador Nuno Espírito Santo, Brahimi, Herrera e André Silva são os mais cobiçados. Luís Gonçalves, diretor-geral do clube, garantiu que "o clube está atento ao mercado", referindo-se a possíveis saídas e entradas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O mercado de transferências reabre hoje e promete agitar os plantéis de Benfica, Sporting e FC Porto, num mês que pode ser movimentado ao nível de entradas e saídas nos três grandes.Numa fase decisiva da época, em que a luta pelo título se mantém acesa, há vários jogadores fundamentais para as equipas que são cobiçados pelos maiores clubes europeus. Este período, que termina a 31 de janeiro, causa várias dores de cabeça aos treinadores, que podem ficar sem alguns elementos cruciais para lutar pelos principais objetivos da época. Rui Vitória, treinador do Benfica, prepara-se para perder Lindelof para o Manchester United, mas há mais jogadores do plantel com mercado, como Gon- çalo Guedes ou Nélson Semedo.Também para Jorge Jesus, técnico do Sporting, o mês de janeiro pode deixar marcas na equipa. As pérolas Adrien, Gelson e William colecionam interessados e se surgirem propostas tentadoras financeiramente a equipa pode ficar desfalcada. No mesmo período do ano passado, o técnico aproveitou para revolucionar a defesa, com as entradas de Zeegelaar, Coates e Bruno César e o regresso de Ruben Semedo. Este ano, não se espera a mesma mudança, mas a saída de João Pereira pode levar o leão ao mercado.