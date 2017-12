Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mercado ameaça craques do Dragão

Casillas, Marcano, Reyes e Maxi podem assinar por outros clubes se não renovarem no espaço de cinco dias.

Por João Pedro Óca | 08:49

Esta será uma semana decisiva para o FC Porto, que tem até ao final do ano para fechar as renovações de Iván Marcano, Diego Reyes, Maxi Pereira e Iker Casillas. Caso não cheguem a acordo com os dragões, os quatro jogadores ficam livres para assinar contrato com outro clube a partir do dia 1 de janeiro de 2018.



Estes processos arrastam-se há alguns meses e não têm conhecido avanços significativos nas últimas semanas, o que quer dizer que os azuis-e-brancos podem perder os jogadores sem qualquer retorno financeiro. O treinador Sérgio Conceição já assumiu que quer continuar, pelo menos, com os centrais Reyes e Marcano, assim como Pinto da Costa, que estará a resolver esses dossiês, mas as partes ainda não chegaram a acordo (ordenado tem sido o entrave).



O espanhol é um dos capitães da equipa e um elemento imprescindível para Conceição. Porém, há vários clubes atentos à situação do defesa, entre os quais o Benfica. Já o mexicano assumiu-se como titular nos últimos jogos e tem convencido o treinador, que já deixou claro que o tema das renovações não vai influenciar as suas escolhas na segunda metade da época.



Maxi e Casillas, que perderam espaço na equipa na presente temporada, devem cumprir os últimos meses de dragão ao peito. As saídas dos jogadores aliviam as contas do Dragão que poderá poupar vários milhões em salários. O guarda-redes espanhol ganha cerca de seis milhões brutos/ano e o defesa uruguaio quatro.