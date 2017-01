Mercado: Jogadores livres

Para completar o onze possível de jogadores sem contrato para lá de 30 de junho surgem Moyá, guarda-redes do Atl. Madrid, o defesa Valencia (Manchester United) o central Ivanovic, do Chelsea e Miguel Veloso (Génova). No meio-campo surgem Tiago (que não deve renovar com o Atl. Madrid) e Yaya Touré, o extremo Robben e o espanhol Fernando Torres.

O mercado de janeiro está aí à porta e as equipas começam já à procura de soluções para suprir algumas falhas que o mercado de verão não colmatou.Mas o dia 1 de janeiro é também a data em que os clubes começam a pensar na próxima temporada e em que os jogadores que ficam a seis meses do final do contrato se tornam alvos apetecíveis para negociar a custo zero.Entre os jogadores que podem vir a gerar mais cobiça estão Witsel (Zenit), pretendido por grandes clubes europeus, Balotelli, um dos melhores marcadores do Nice, e Pepe (Real Madrid) que tem sido associado a clubes chineses.