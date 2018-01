Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi agradece o que aprendeu com Ronaldinho Gaúcho

Esta quarta-feira, o empresário e irmão, Roberto Assis, formalizou o final da carreira de Ronaldinho.

18:08

O futebolista argentino Lionel Messi agradeceu esta quarta-feira a Ronaldinho Gaúcho a ajuda que teve da parte do brasileiro no FC Barcelona e lembrou a grande pessoa que o ex-companheiro é, salientando que isso é o "mais importante".



"Como sempre disse, aprendi muito ao teu lado. Estarei sempre agradecido por teres tornado tudo fácil quando cheguei ao balneário. Tive a sorte de compartilhar muitas coisas contigo e fico muito feliz, porque além de um fenómeno com a bola, és uma grande pessoa e isso é o mais importante", escreveu Messi na sua conta na rede Instagram.



O argentino quis deixar uma mensagem de apreço, no dia em que foi oficializado, pelo empresário e irmão, o final da carreira de Ronaldinho Gaúcho, Bola de Ouro em 2005 e melhor jogador da FIFA em 2004 e 2005.



Messi e o ex-internacional brasileiro fizeram parte da mesma equipa do 'Barça', à qual o argentino chegou, proveniente da formação, em 2004/05, em pleno auge da carreira de Ronaldinho Gaúcho.



"Ainda que tenhas decidido terminar, o futebol nunca se esquecerá do teu sorriso, jamais. O melhor para ti Ronnie", escreveu ainda Messi.



"A carreira profissional de Ronnie [Ronaldinho Gaúcho] acabou. Ele quer ser um embaixador de futebol, fazer caridade e trabalhar com seus amigos na música a partir de agora", disse o ex-jogador do Sporting e do Estrela da Amadora e atual empresário Roberto Assis à agência AP.



Ronaldinho Gaúcho, de 37 anos, estreou-se como profissional no Grémio (1998/2001), após o que representou Paris Saint-Germain (2001/03), FC Barcelona (2003/08), AC Milan (2008/10), Flamengo (2011/12), Atlético Mineiro (2012/14), Querétaro (2014/15) e Fluminense, clube pelo qual realizou o último jogo em 2015.



Assis espera promover alguns jogos de despedida de Ronaldinho Gaúcho após o Mundial2018, na Rússia, distribuídos por Brasil, Europa e Ásia, num projeto que pretende envolver também a seleção 'canarinha', que o avançado ajudou a conquistar em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.



Ronaldinho Gaúcho viveu no FC Barcelona um dos pontos mais altos da sua carreira, participando em 207 jogos, coroados com 94 golos e 61 assistências, antes de se mudar para o AC Milan, em 2008, numa altura em que o clube catalão contava já com o argentino Lionel Messi.



Pelé diz ser impossível amar o futebol e não ser admirador de Ronaldinho Gaúcho

O brasileiro Edson Arantes do Nascimento, Pelé, disse esta quarta-feira ser impossível amar o futebol e não ser admirador do seu compatriota Ronaldinho Gaúcho, que anunciou na terça-feira a sua retirada dos relvados.



"Ronaldinho, puseste um sorriso no rosto de todos. Espero que consigas enfrentar todos os desafios da vida, como fizeste nos relvados", escreveu o antigo ponta de lança brasileiro na sua conta do 'instagram'.



O último clube em que jogou a nível profissional foi o Fluminense, em 2015, e desde então só participou em jogos particulares ou de beneficência.



O melhor jogador brasileiro da atualidade, Neymar, também rendeu homenagem a Ronaldinho através das redes sociais: "Recordar-me-ei sempre da tua alegria em campo. Deixaste um legado que dificilmente será superado no futebol arte."