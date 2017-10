Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi brilha à 'porta fechada' frente ao Las Palmas

Camp Nou esteve completamente vazio devido à realização de um referendo pela independência da região.

01.10.17

O futebolista argentino Lionel Messi, com um 'bis' e uma assistência, mostrou este domingo que também é capaz de 'brilhar' à 'porta fechada' e conduziu o FC Barcelona ao triunfo por 3-0 na receção ao Las Palmas.



Num Nou Camp desoladoramente vazio, por culpa de um dia conturbado na Catalunha, devido à realização de um referendo pela independência da região não validado por Madrid, os adeptos do 'Barça' foram impedidos de ver, ao vivo, nova tarde de inspiração do '10', na sétima jornada da Liga Espanhola.



Depois de uma primeira parte atípica, em que o Las Palmas teve mais posse de bola e a melhor oportunidade, num remate ao 'ferro' do argentino Jonathan Calleri, Messi foi decisivo na segunda, num 'Barça' que melhorou com as entradas de Iniesta e do croata Rakitic, em substituição de Aleix Vidal e do brasileiro Paulinho.



Messi fez o passe para o primeiro golo, aos 49 minutos, ao marcar, da direita, um canto direitinho para a cabeça de Sergio Busquets, que apontou o seu primeiro golo na Liga espanhola desde 30 de novembro de 2014 (1-0 em Valência, aos 90+4 minutos).



Na frente do marcador, o FC Barcelona passou a controlar o encontro e Messi, depois de algumas tentativas falhadas, tratou de acabar com todas as dúvidas, ao marcar aos 70 e 77 minutos, sendo que, após o primeiro, um adepto conseguiu furar a segurança e entrar em campo em protesto.



Isolado por Denis Suárez, aos 70 minutos, Messi passou com classe pelo compatriota Chichizola, o guarda-redes do Las Palmas, e apontou o segundo e, aos 77, deu a melhor sequência a uma assistência do uruguaio Luis Suárez e marcou o terceiro.



Com o 'bis' ao Las Palmas, o argentino passou a somar 11 golos na prova, já mais do dobro do segundo melhor marcador.



Na tabela classificativa, o FC Barcelona conta 21 pontos, correspondentes a sete vitórias -- o mesmo registo perfeito de 2013/14 -, mais cinco do que o Sevilha, segundo colocado, que sábado bateu em casa o Málaga por 2-0.



O campeão Real Madrid, que este domingo recebe o Espanyol, segue, para já, no sexto lugar, a 10 pontos dos catalães.



No outro encontro já este domingo realizado, o Betis empatou a quatro golos no reduto da Real Sociedad, num embate em que esteve a vencer por 1-0, 3-2 e 4-3. O 4-4 final foi apontado pelo anfitrião Diego Llorente, aos 86 minutos.