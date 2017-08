Messi deseja "muita sorte" ao amigo Neymar

Argentino publica vídeo que mostra os dois avançados do Barcelona em vários momentos.

15:35

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi) a Ago 2, 2017 às 6:05 PDT

O futebolista argentino Lionel Messi afirmou esta quarta-feira que foi "um enorme prazer" ter partilhado os últimos anos com o avançado brasileiro Neymar, que deverá transferir-se do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain (PSG)."Foi um prazer enorme ter partilhado estes anos contigo, meu amigo. Desejo-te muita sorte nesta nova etapa da tua vida", escreveu Messi no seu perfil na rede social Instagram.A mensagem de Messi é acompanhada com uma série de fotografias dos dois jogadores juntos.Na manhã desta quarta-feira, o FC Barcelona confirmou que Neymar se despediu dos colegas e foi dispensado do treino. Entretanto, Wagner Ribeiro, empresário do futebolista brasileiro, confirmou que o PSG pagará nas próximas horas os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de contrato com o FC Barcelona.