Messi otimista para a próxima época às ordens de Ernesto Valverde

Argentino diz não conhecer os métodos do novo treinador, mas afirma que tem "boa reputação".

13.07.17

O argentino Lionel Messi, que prolongou contrato com o FC Barcelona até 2021, afirmou esta quinta-feira não conhecer o estilo do novo técnico Ernesto Valverde, mas que está otimista para a próxima época do clube do campeonato espanhol de futebol.



"Tudo será novo [com Valverde]. Ouvimos falar muito da sua boa reputação", disse o avançado, de 30 anos, acerca do sucessor de Luis Enrique no comando técnico do FC Barcelona.



Messi, que tem uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros, disse ainda estar otimista perante este "novo começo" e ansioso para "iniciar uma nova temporada", depois de, na última época, o FC Barcelona ter perdido o título de campeão espanhol para o Real Madrid.



Na última época, Lionel Messi, cinco vezes vencedor da bola de ouro, jogou 52 jogos e marcou 54 golos.