Messi volta a tentar marcar um golo ao Chelsea na Champions

Barça vai a Londres na jornada em que Mourinho vai a Espanha e Paulo Fonseca recebe a Roma.

Por Lusa | 09:01

A receção do Chelsea, campeão inglês, ao FC Barcelona, líder do da liga espanhola, centra as atenções da segunda semana da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, em quatro jogos com participação portuguesa.



No que será o sexto duelo a eliminar entre as duas equipas na 'Champions', os catalães apresentam-se com vantagem (três apuramentos, contra dois), mas os britânicos ganharam o último duelo, em 2011/12, e não perderam nenhum dos últimos seis jogos.



O confronto começa em Stamford Bridge, onde os ingleses venceram quatro de seis receções ao 'Barça', sendo exceção o 1-2 de 2005/06, com Del Horno expulso na primeira parte, e o muito polémico 1-1 de 2008/09, que apurou os espanhóis para a final.



Os londrinos 'vingaram-se' em 2011/12, ao vencerem por 1-0 em casa e, depois, empatarem 2-2 em Nou Camp, num embate em que John Terry foi expulso na primeira parte e Lionel Messi falhou um penálti com o 'onze' de Guardiola a vencer por 2-1. Contou Alexis Sánchez, recentemente, que o argentino chorou no balneário.



Messi, que soma 97 golos na 'Champions', tem, aliás, nos 'blues' a sua 'besta negra', já que nunca conseguiu marcar aos atuais campeões ingleses, somando oito jogos em 'branco'.



A atuar em casa, o Chelsea, que já se despediu da hipótese de revalidar o título inglês - é quarto, a 'longos' 19 pontos do Manchester City -, vai tentar aproveitar a embalagem das equipas inglesas, que 'arrasaram' na primeira mão dos 'oitavos'.



O Liverpool (5-0 no reduto do FC Porto) e o Manchester City (4-0 na casa do Basileia) já estão 'apurados', enquanto o Tottenham (2-2 em Turim, com a Juventus, depois de estar a perder por 2-0) está bem encaminhado.



Por seu lado, o FC Barcelona, sem o castigado Nelson Semedo e com André Gomes nos eleitos, tentará seguir o exemplo do bicampeão em título Real Madrid, que se colocou em boa posição para chegar aos 'quartos', ao bater em casa o pretendente Paris Saint-Germain por 3-1, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo.





Mourinho em Sevilha



Um dia depois do confronto de Stamford Brigde, realiza-se outro duelo entre espanhóis e ingleses, com o Sevilha, de Daniel Carriço, a receber os comandados do português José Mourinho, o 'regressado' Manchester United.



O embate coloca frente a frente o detentor da Liga Europa, o United, e o vencedor das três edições anteriores da segunda prova da UEFA, o Sevilha, sendo que será o primeiro embate de sempre entre os dois conjuntos nas taças europeias.



O Manchester United procura a primeira presença nos 'quartos' desde 2013/14, contando para isso com a 'habilidade' de Mourinho, que vai jogar os 'oitavos' pela 12.ª vez, contando, para já, oito apuramentos, contra apenas três eliminações, a última na derradeira presença, em 2014/15, pelo Chelsea, contra o PSG.



Paulo Fonseca recebe Roma



Também na quarta-feira, outro técnico luso (Paulo Fonseca) estará em ação, com o 'seu' Shakhtar Donetsk a receber a Roma, num embate entre 'outsiders' que se prevê equilibrado, mas com favoritismo dos anfitriões para o primeiro embate.



Os italianos, quartos no Serie A, perderam três das quatro deslocações à Ucrânia, incluindo o 0-3 face ao Shakhtar nos 'oitavos' de 2010/11, já depois de um comprometedor 2-3 no Estádio Olímpico de Roma.



O outro duelo dos 'oitavos' é aquele que se afigura como o mais desequilibrado da segunda semana, já que o Bayern Munique é claramente favorito na receção ao Besiktas, de Ricardo Quaresma, Pepe e do ex-benfiquista Talisca.



Os alemães vão querer, certamente, resolver tudo no Allianz Arena, onde o conjunto de Istambul se apresenta como o primeiro do país vencedor de um grupo na 'Champions', o G, à frente dos mais categorizados FC Porto, Leipzig e Mónaco.