Mesut Ozil renova contrato com o Arsenal

Jogador de 29 anos chegou ao clube na temporada 2013/14.

19:45

O médio alemão Mesut Ozil renovou o contrato com o Arsenal, anunciou esta quinta-feira o clube da liga inglesa de futebol, que não revelou a duração do novo vínculo.



"Temos o prazer de anunciar que Mesut Ozil assinou um novo contrato de longo termo connosco", lê-se num comunicado dos 'gunners' na sua página oficial na Internet.



Ozil, de 29 anos, chegou ao Arsenal em 2013/14 e, ao serviço do clube londrino, conquistou três vezes a Taça de Inglaterra, marcando 36 golos e fazendo 61 assistências em 182 jogos.



Antes de chegar ao Arsenal, Ozil passou pelos alemães do Schalke 04 e do Werder Bremen, mudando-se depois para os espanhóis do Real Madrid.