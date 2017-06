Miguel Layún diz que jogo com Portugal será "especial"

O lateral já foi associado a vários clubes, como Sevilha ou Rangers, mas ainda não quer falar da próxima época. "Futuro em Portugal? Não sei, agora só penso na seleção", disse o mexicano, que desejou o melhor para André Silva, que saiu do FC Porto para o Milan. "Já tive a oportunidade de falar com André Silva e é um passo muito importante para ele", frisou.

Miguel Layún joga no FC Porto desde 2015 e assume que defrontar Portugal será "muito bonito"."Vai ser um jogo especial porque vivo em Portugal e quero aproveitar para mandar um abraço a todos os portugueses. Os meus colegas perguntaram-nos sobre os adversários que jogam na mesma liga que nós e isso ajuda na preparação", disse o mexicano, que antevê um duro duelo contra Ronaldo e não só, no domingo. "É sempre bom jogar contra jogadores desse nível, mas Portugal não é só Cristiano. Há também outros jogadores experientes como Quaresma e outros mais jovens como Gelson. É uma equipa com grande qualidade e ter Cristiano é só mais uma vantagem", vincou o lateral mexicano, após o treino de ontem, destacando Portugal como uma das melhores seleções em prova. "Eles são favoritos e acredito que será um grande jogo."Sobre o FC Porto, Layún falou sobre Sérgio Conceição: "Sei que é um treinador com grande capacidade e é a melhor pessoa para o clube alcançar os objetivos", disse Miguel Layún, defesa do FC Porto, sobre o novo treinador, com quem pode até nem chegar a trabalhar.