Miguel Oliveira bisa na Malásia

Vitória garantiu ao piloto de Almada o 3º lugar no Mundial.

Por Filipe António Ferreira | 08:41

Miguel Oliveira (KTM) venceu ontem o Grande Prémio da Malásia de Moto2, 17ª e penúltima prova do campeonato do Mundo, uma corrida que liderou do princípio ao fim.



"A estratégia inicial não era descolar, sabia que o Franco [Morbidelli] tinha um bom ritmo, o Brad [Binder] também, por isso o plano era manter-me atrás dele, mas assim que vi que consegui adiantar-me um pouco nas primeiras voltas decidi que ia dar tudo para a vitória. Não me poupei, isso é certo, e consegui mais uma grande vitória para a equipa, estou orgulhoso", disse.



O piloto natural de Almada conquistou a 2ª vitória consecutiva, depois do triunfo na Austrália, ao cumprir as 19 voltas ao circuito de Sepang em 40.28,955 minutos, impondo-se ao sul-africano Brad Binder e ao italiano Franco Morbidelli (Kalex), terceiro, que celebrou o título mundial.



Oliveira assegurou o terceiro lugar do Mundial. Em MotoGP, Andrea Dovizioso (Ducati ) adiou para a última prova o título (o líder do mundial Marc Marquez, em Yamaha, foi 4º).



A última prova do Mundial realiza-se no dia 12 de novembro, em Valência.