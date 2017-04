Miguel Oliveira conquista primeira 'pole position' em Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) obteve este sábado a sua primeira 'pole position' na categoria de Moto2 do Mundial de velocidade, ao ser primeiro na qualificação para o Grande Prémio da Argentina.



Oliveira, que já detinha o recorde desta pista na categoria de Moto3, foi melhorando sucessivamente o seu tempo nas voltas efetuadas, tendo cumprido a melhor volta em 1.45,616 minutos, conquistando assim a sua primeira 'pole' nesta categoria, igualmente a primeira para a sua equipa, a KTM.



O Grande Prémio da Argentina, segunda prova do Mundial de velocidade, disputa-se no domingo, em Termas de Rio Hondo.









Em MotoGP, o espanhol Marc Marquez (Honda) partirá na frente em Termas de Rio Hondo, com um tempo de 1:47.512 na qualificação.



Numa sessão que decorreu sob chuva intermitente, Karel Abraham (Ducati) e Cal Crutchlow (Honda) conquistaram respetivamente os segundo e terceiro lugares na grelha de partida do Grande Prémio da Argentina, diante de nomes como Dani Pedrosa (Honda), em quinto, ou Valentino Rossi (Yamaha), em sétimo.



Em Moto3, o britânico John Mcphee (Honda) parte na frente, diante do italiano Nicolo Bulega (KTM) e do espanhol Jorge Martin (Honda).



"Sinto-me muito bem. Demorámos um pouco a perceber que tínhamos de usar pneus ´slick´, porque os de chuva estavam a durar uma ou duas voltas (...), mas finalmente consegui recuperar o meu ritmo e fiz muito boas voltas. Estou confiante para a corrida de amanhã", disse o piloto português, em declarações após a qualificação.

