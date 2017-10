Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Oliveira emocionou-se ao ouvir o hino tocar

Português foi vencedor do GP da Austrália.

08:46

Miguel Oliveira (KTM), vencedor do GP da Austrália na categoria de Moto2 no passado domingo, disse ontem que a sensação de "ouvir o hino nacional tocar foi indescritível".



"A vitória foi o culminar de um grande fim de semana para a equipa e a nível pessoal", referiu o piloto de 22 anos, primeiro luso a vencer na categoria.



Oliveira ascendeu ao terceiro lugar no Mundial de Moto2, após a 16ª prova no campeonato. "Vou dar o meu melhor este ano e aproveitar ao máximo cada corrida. Seria um bónus terminar o campeonato em terceiro [atrás de Morbidelli e Luthi], mas o objetivo é fazer um bom trabalho" assegurou o piloto de Almada, já com o foco no GP da Malásia, no próximo fim de semana.